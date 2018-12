Juventus-Sampdoria 0-0, risultato e diretta live

Juventus-Sampdoria, 19ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

La 19ª giornata di Serie A si apre con il lunch match che mette di fronte Juventus e Sampdoria all’Allianz Stadium di Torino. Allegri conferma Rugani in difesa con Bonucci in panchina per un turno di riposo. In porta ci sarà a sorpresa Perin, dato che Szczesny ha accusato un problema fisico durante il riscaldamento del match. A centrocampo Can vince il ballottaggio con Khedira ed in attacco Dybala insieme a Mandzukic e Cristiano Ronaldo comporranno il tridente offensivo. Il tecnico della Sampdoria, invece, opta per Colley in difesa e Ramirez sulla trequarti. La coppia offensiva sarà invece composta da Caprari, preferito a Defrel, e Quagliarella. Tra pochi minuti via alla diretta live con gli aggiornamenti su Juventus-Sampdoria. Tra pochi minuti via alla diretta live con gli aggiornamenti su Juventus-Sampdoria.

Juventus-Sampdoria 0-0: tabellino

MARCATORI:

JUVENTUS (4-3-3):Perin; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Ronaldo. A disposizione: Pinsoglio, Benatia, Bonucci, Spinazzola, Khedira, Kean, Bernardeschi, Douglas Costa. Allenatore: Allegri.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Sala, Colley, Ferrari, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Caprari. A disposizione: Belec, Rafael, Leverbe, Tonelli, Tavares, Vieira, Jankto, Saponara, Defrel, Kownacki. Allenatore: Giampaolo.

ARBITRO: Paolo Valeri di Roma 2

AMMONITI:

Juventus-Sampdoria: diretta live e sintesi

1′ Fischia Valeri, si comincia!

Le due squadre sono in campo in attesa dell’inizio della sfida.

Juventus-Sampdoria: formazioni ufficiali

JUVENTUS (4-3-3):Perin; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Ronaldo. A disposizione: Pinsoglio, Benatia, Bonucci, Spinazzola, Khedira, Kean, Bernardeschi, Douglas Costa. Allenatore: Allegri.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Sala, Colley, Ferrari, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Caprari. A disposizione: Belec, Rafael, Leverbe, Tonelli, Tavares, Vieira, Jankto, Saponara, Defrel, Kownacki. Allenatore: Giampaolo.

ARBITRO: Paolo Valeri di Roma 2

Juventus-Sampdoria: probabili formazioni e pre-partita

Il tecnico della Juventus dovrà provare a chiudere al meglio il 2018 che si è già rivelato un anno molto positivo per la società bianconera che ha raccolto ben 98 punti sino ad oggi. L’obiettivo principale rimane, però, quello di mantenere almeno invariato il distacco con il Napoli, impegnato in casa contro il Bologna. Per l’ultima giornata del girone d’andata, Allegri manterrà il 4-3-3 con Szczesny tra i pali e la difesa formata da De Sciglio, Bonucci, Rugani e Alex Sandro, mentre Chiellini potrebbe riposare. A centrocampo dovrebbero essere sicuri di una maglia da titolare Pjanic e Matuidi che affiancheranno uno tra Emre Can e Khedira, il primo dovrebbe essere in vantaggio. Il tridente offensivo sarà formato quasi sicuramente da Dybala, Ronaldo e Mandzukic. Giampaolo dovrebbe confermare gran parte dell’undici visto in campo nell’ultimo turno contro il Chievo con Sala, Colley, Tonelli e Murru a comporre il pacchetto arretrato davanti ad Audero. Sulla linea mediana torna titolare, al fianco di Ekdal e Linetty, Ramirez, autore di un gol ed un assist contro il Clivensi. In attacco Quagliarella farà coppia con Caprari reduce da ottime prestazioni e due gol nelle ultime due gare.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Rugani, Bonucci, Alex Sandro; Emre Can, Pjanic, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Ronaldo. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Benatia, Chiellini, Spinazzola, Khedira, Kean, Bernardeschi, Douglas Costa. Allenatore: Allegri.

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Sala, Colley, Tonelli, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Caprari. A disposizione: Belec, Rafael, Leverbe, Ferrari, Tavares, Vieira, Jankto, Saponara, Defrel, Kownacki. Allenatore: Giampaolo.

ARBITRO: Paolo Valeri di Roma 2

Juventus-Sampdoria: i precedenti del match

Le due compagini si sfidano per la 121esima volta nel campionato di Serie A. I precedenti sorridono ai bianconeri che hanno conquistato 58 successi contro i 25 della Sampdoria, i pareggi totali sono 37. In casa della Vecchia Signora, il club ligure ha trionfato solo in 5 occasioni, mentre 36 sono le vittorie dei torinesi, 19 i pareggi.

Juventus -Sampdoria: l’arbitro della sfida

Il direttore di gara della sfida è l’arbitro Paolo Valeri della sezione arbitrale di Roma 2 che sarà coadiuvato dagli assistenti di linea Valeriani e Vivenzi. Il quarto uomo è Marinelli, mentre VAR sono stati designati Maresca e Del Giovane.

Juventus-Sampdoria Streaming: dove vederla in tv

Juventus-Sampdoria sarà trasmessa a partire dalle ore 12.30 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box, in HD 241) e Sky Calcio 1 (canale 251 dello Sky Box), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.