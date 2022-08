Juventus-Spezia in tv e streaming: dove vederla

La Vecchia Signora sfida in casa i liguri nella 4ª giornata infrasettimanale di Serie A: dove vedere Juventus-Spezia

La Juventus di Massimiliano ALlegri sfida in casa lo Spezia di Luca Gotti nella 4ª giornata infrasettimanale della Serie A 2022/2023. I piemontesi sono ottavi in classifica con 5 punti, i liguri si trovano in 13ª posizione a quota 4. Juventus-Spezia: la partita si giocherà mercoledì 31 agosto 2022, nello scenario dell’Allianz Stadium di Torino, con fischio d’inizio alle ore 20.45. A dirigere il match sarà il signor Andrea Colombo di Como.

Juventus-Spezia sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN. Gli abbonati potranno seguire la partita in diretta streaming sul pc collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, oppure su smartphone e tablet attraverso l’app DAZN, scaricabile su tutti i device iOS e Android.

Sarà possibile anche seguire Juventus-Spezia sulle moderne smart tv compatibili con l’applicazione o collegando al proprio televisore il TIMVISION BOX, una console Xbox o PlayStation 4 o 5, oppure un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In virtù di un accordo con Sky, gli abbonati della tv satellitare potranno vedere la partita tramite app DAZN anche sul decoder Sky Q. La telecronaca di Juventus-Spezia su DAZN è affidata ad Ricky Buscaglia, con il commento tecnico di Massimo Gobbi.

La partita Juventus-Spezia sarà trasmessa anche in diretta televisiva da Sky, e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport (numero 252 del satellite) e Sky Sport 4K (numero 213 del satellite).

La telecronaca di Juventus-Spezia su Sky sarà affidata a Federico Zancan, che sarà affiancato da Giancarlo Marocchi al commento tecnico. Il post partita sarà curato nel programma “Sky Calcio Club”, condotto da Fabio Caressa, con Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Alessandro Del Piero (in collegamento), Marco Bucciantini, Federica Frola e Gianluca Di Marzio e Luca Marchetti, entrambi in collegamento dall’Hotel Galliadi Milano, sede del calciomercato.

Info e dove vederla

Competizione: Serie A 2022/23

Quando: Mercoledì 31 agosto 2022

Fischio d’inizio: ore 20.45

Stadio: Allianz Stadium (Torino)

Dove vederla in TV: DAZN, SKY SPORT UNO (numero 201 satellite, 472 e 482 digitale terrestre), SKY SPORT CALCIO (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre), SKY SPORT (numero 252 satellite), SKY SPORT 4K (numero 213 satellite)

Dove vederla in streaming: DAZN, Sky Go e NOW

Arbitro: Andrea Colombo di Como