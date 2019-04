La Lazio riceve l’Atalanta all’Olimpico di Roma. Due partite in dieci giorni in cui il pareggio conta poco: vincere sarà la prerogativa

Domenica, la prima puntata di una stagione che, in realtà, prosegue da tempo: Lazio-Atalanta. Solo dieci giorni per decidere ambizioni, gioie e dolori delle due compagini. Solo dieci giorni per dare una valutazione ad una stagione intera. Da un lato l’Atalanta che, vittoriosa sull’Udinese, si lancia ad un quarto posto, da leggersi anche “gironi di Champions League” e una finale di Coppa Italia per coronare con un trofeo un’impresa (che va avanti da anni) che ammicca a quella del Leicester in Premier League. Anche se con i nerazzurri di Gasperini, si dovrebbe parlare di tutto fuorchè di evento imprevedibile. I fatti parlano da soli.

Dall’altro lato, la Lazio che seppur distante “soli” 4 punti, è di umore totalmente diverso. I capitolini hanno dovuto contare sulla recente vittoria sulla Sampdoria per riportare fiducia ad un ambiente scettico. E ora, lo scontro con l’Atalanta è un crocevia troppo importante per essere fallito: vincere significa accorciare la classifica. Vincere, per rilanciarsi alla lotta al quarto posto. Il pareggio conta poco, alla formazione di Inzaghi, così come accadrà il 15 maggio in Coppa Italia, importa di un solo risultato: la vittoria. Ma ora, siamo al primo episodio: in onda domenica 5 maggio, alle 15, allo stadio Olimpico di Roma.