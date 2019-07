Lazio, Cataldi: «Complicato sostituire Lucas Leiva. Lazzari…»

Il centrocampista della Lazio, Danilo Cataldi, ha parlato di Lazzari e di quanto sia difficile sostituire Lucas Leiva

Intervistato ai microfoni di Lazio Style, il centrocampista della Lazio, Danilo Cataldi, ha rilasciato qualche dichiarazione al termine dell’allenamento pomeridiano. Ecco le sue parole su Lazzari e su Lucas Leiva: «Sostituire Lucas Leiva è complicato soprattutto per le caratteristiche e per il peso che ha il brasiliano nella squadra. È un calciatore importante, ma io provo a dare il meglio in un ruolo complicato e difficile. Il mio compito è toccare tantissimi palloni, sbagliando anche, ma proponendomi il più possibile per aiutare il gioco della squadra. La rosa è giustamente lunga perché dobbiamo portare avanti tre competizioni, abbiamo le qualità per arrivare fino in fondo e spero che sarà un’annata divertente».

«Il mio compagno di camera è Lazzari, è un bravissimo ragazzo, un lavoratore ed un professionista. Sono contento che sia con noi, ci darà una grande mano. Ho conosciuto anche gli altri nuovi arrivi, sono bravi ragazzi che si impegnano al massimo sul campo. Possono darci una grande mano. Ho cercato in tutti i modi di portare su la mia famiglia, sono tutti affezionati ad Auronzo: sono contento di aver visto mio figlio durante il ritiro».