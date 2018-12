Lazio-Eintracht Francoforte streaming e probabili formazioni: dove vederla

Lazio-Eintracht Francoforte streaming, diretta tv e probabili formazioni: dove vedere la partita valida l’ultima giornata della fase a gironi dell’Europa League 2018/2019

La Lazio torna in campo dopo il pareggio contro la Sampdoria in campionato per affrontare l’Eintracht Francoforte nell’ultimo turno della fase a gironi di Europa League. Il match, in programma giovedì 13 dicembre alle ore 18:55 allo stadio Olimpico di Roma, rappresenta una formalità per entrambe le compagini. I tedeschi ed i capitolino hanno già chiuso i giochi nello scorso turno avendo conquistato rispettivamente il primo ed il secondo posto del raggruppamento con la conseguente qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. Le due squadre sono, dunque, in attesa di conoscere il loro prossimo avversario, che verrà svelato nel corso del sorteggio dei sedicesimi lunedì prossimo a Nyon.

Lazio-Eintracht Francoforte verrà trasmessa in chiaro su Tv8 (canale 8 del digitale terrestre) e sui canali Sky Sky Sport Uno (canale 201 del satellite) e Sky Sport 252. La diretta dell’incontro verrà trasmessa anche sul canale opzionale Lazio Style (234 del Box Sky), visibile solo in abbonamento. Anche attraverso l’applicazione della televisione satellitare Sky Go, disponibile su pc smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile, si potrà assistere alla diretta dell’incontro. Anche la piattaforma di streaming NOW TV (disponibile su dispositivi mobili e su smart tv tramite NOW TV Smart Stick) offrirà agli abbonati la visione dell’incontro. Infine la gara potrà essere seguita anche sulle frequenze radiofoniche di Rai Radio 1 ed in diretta live testuale direttamente dal nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Lazio-Eintracht Francoforte

Competizione: Europa League 2018/2019

Quando: giovedì 13 dicembre 2018

Fischio d’inizio: ore 18:55

Dove vederla in streaming: Tv8 – Sky Sport Uno – Sky Sport 252 – NOW TV

Stadio: stadio Olimpico (Roma).

Arbitro: Halil Umut Meler (Turchia).

Lazio-Eintracht Francoforte: le probabili formazioni

QUI LAZIO – Con la qualificazione già in tasca il tecnico biancoceleste dovrebbe optare per un ampio turnover così da conservare i titolari in vista del match di campionato contro l’Atalanta in trasferta in programma lunedì. In campo con il solito 3-5-1-1, la difesa della Lazio dovrebbe essere composta da Luiz Felipe, Acerbi, Caceres davanti all’estremo difensore Proto. A centrocampo sulle corsie laterali dovrebbero andare Durmisi e Basta e i tre centrali potrebbero essere Berisha, Murgia e Cataldi. Dietro l’unica punta Caicedo, agirà invece Correa che sostituirà Immobile a cui verrà concesso un turno di riposo.

QUI EINTRACHT FRANCOFORTE – Anche la squadra tedesca potrebbe scendere in campo con qualche variazione negli effettivi, avendo già in pungo qualificazione e primato del girone. Il tecnico Hutter dovrebbe optare per una difesa composta dal titolare N’Dicka e da Russ e Falette che non hanno trovato molto spazio sino ad ora. A centrocampo la linea a 4 dovrebbe essere invece formata dall’ex Napoli De Guzman e da un’altra ex conoscenza del campionato italiano Fernandes al centro e Da Costa e Willems sulle fasce con Gacinovic trequartista. L’attacco sarà affidato invece alla coppia Rebic-Haller.

PROBABILE FORMAZIONE LAZIO (4-2-3-1): Proto; Luiz Felipe, Acerbi, Caceres; Durmisi, Basta, Berisha, Murgia, Cataldi; Correa; Caicedo. Allenatore: Inzaghi.

PROBABILE FORMAZIONE EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-1-2): Trapp; Russ, N’Dicka, Falette; Da Costa, De Guzman, Fernandes, Willems; Gacinovic; Haller, Rebic. Allenatore: Hutter.