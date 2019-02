Lazio-Empoli: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Lazio-Empoli, 25ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

La Lazio di Simone Inzaghi prosegue la sua rincorsa al 4° posto che varrebbe la qualificazione alla prossima Champions League e sfida nell’anticipo della 23ª giornata di Serie A l’Empoli di Beppe Iachini, a caccia di punti pesanti in trasferta in chiave salvezza. I biancocelesti sono reduci dalla vittoria di misura nel derby laziale contro il Frosinone, mentre i toscani nell’ultimo turno hanno pareggiato 2-2 in casa al Castellani contro il Chievo. Fra pochi minuti via alla diretta live con gli aggiornamenti di Lazio-Empoli.

Lazio-Empoli: diretta live e sintesi

Lazio-Empoli: formazioni ufficiali

Lazio-Empoli: l’arbitro

L’anticipo della 23ª giornata di Serie A, Lazio-Empoli, sarà arbitrato dal signor Daniele Chiffi della sezione di Padova. Il fischietto veneto non ha mai diretto i capitolini, mentre sono 3 i precedenti con i toscani, che con lui hanno conseguito una vittoria e 2 pareggi. L’ultima direzione con l’Empoli risale alla prima giornata di questo campionato, quando gli azzurri si imposero 2-0 al Castellani contro il Cagliari.

Lazio-Empoli: i precedenti

Lazio ed Empoli si sono affrontate 21 volte nella storia della Serie A a girone unico. Il bilancio dei precedenti è favorevole ai biancocelesti, che hanno vinto 12 volte, pareggiato 5 e perso 4. Le statistiche in favore dei capitolini sono ancora più nette se si considerano soltanto le partite giocate in casa: fra le mura amiche infatti l’Aquila non ha mai perso contro i toscani, collezionando 8 vittorie e 2 pareggi in 10 gare. L’ultimo punto strappano fuori casa dai toscani risale al 2007, quando gli azzurri pareggiarono 0-0 all’Olimpico.

Lazio-Empoli: probabili formazioni e pre-partita

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Romulo, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Berisha, Lulic; Correa, Caicedo. A disposizione: Guerrieri, Proto, Luiz Felipe, Kalaj, Durmisi, Patric, V. Berisha, Bruno Jordão, Badelj, Cataldi, Romulo, Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi

EMPOLI (3-5-2): Provedel; Veseli, Silvestre, Rasmussen; Di Lorenzo, Krunic, Bennacer, Traoré, Pasqual; Farias, Caputo. A disposizione: Perucchini, Saro, Antonelli, Dell’Orco, Diks, Maietta, Nikolau, Pajac, Acquah, Brighi, Ucan, Mchedlidze, Oberlin. Allenatore: Giuseppe Iachini

Lazio-Empoli Streaming: dove vederla in tv

Lazio-Empoli sarà trasmessa a partire dalle ore 20.30 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box, in HD 241) e Sky Calcio 1 (canale 251 dello Sky Box in HD), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV.