Lazio Inzaghi, il futuro insieme non è scontato: parola del tecnico – VIDEO

Lazio Inzaghi, le parti si incontreranno a breve per delineare il futuro: la permanenza non è scontata, parola del tecnico – VIDEO

Una stagione che altrimenti aveva finito per trascinarsi un po’, in casa Lazio, è stata ieri sera decisamente ravvivata dalla vittoria della Coppa Italia. Prestigioso trofeo da aggiungere alla bacheca biancazzurra e da ascrivere ai successi della presidenza Lotito. Un trionfo, per giunta arrivato proprio all’Olimpico, che dona un altro sapore ad un’annata che – attraverso il campionato – non porterà la qualificazione alla prossima Champions League.

Una stagione che, in qualche modo, potrebbe rappresentare un crocevia importante sulle strade della Lazio e del suo tecnico Simone Inzaghi. Perché il futuro tra le parti è ancora tutto da scrivere e «in questo momento non c’è nulla di scontato», ha chiarito proprio ieri sera l’allenatore. Nei prossimi giorni il vertice decisivo: ci sarà un domani insieme o si è arrivati alla conclusione di un ciclo?