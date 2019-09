Lazio, Inzaghi ritrova tutti i titolari: ecco le scelte in vista del Parma

Lazio-Parma, Inzaghi si affiderà a tutti i suoi fedelissimi, dopo due partite in cui ha ruotato 17 calciatori

Tante critiche e 0 punti raccolti tra Ferrara e Cluj per Inzaghi, che contro il Parma schiererà la Lazio migliore possibile. L’unica eccezione potrebbe essere rappresentata da Marusic, che insidia Lazzari, apparso un po’ appannato negli ultimi due turni.

FORMAZIONE – Per il resto Inzaghi nella rifinitura di ieri pomeriggio a Formello, ha provato l’11 tipo. In porta ci sarà Strakosha. In difesa Luiz Felipe si riprenderà il posto al fianco di Acerbi, con Radu dall’altra parte. Detto di Marusic, completeranno la linea mediana Milinkovic,Leiva, Luis Alberto e Lulic. Davanti tornano in coppia Correa ed Immobile.