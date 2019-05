Lazio, striscione contro la Roma: «26 maggio per voi una giornataccia» – FOTO

L’addio di De Rossi e l’anniversario della sconfitta in Coppa Italia con la Lazio: 26 maggio nefasto per i romanisti

Nuovo sfottò da parte della Lazio ai tifosi della Roma. Oggi, 26 maggio, ci sarà l’addio di Daniele De Rossi al club romanista. Oggi però ricorre anche l’anniversario della vittoria nella finale di Coppa Italia.

La Lazio vinse contro la Roma nel 2013, con gol di Lulic. Un 26 maggio nefasto per il popolo romanista e i tifosi laziali hanno voluto mettere il dito nella piaga. Questo il messaggio degli Irriducibili: «Da De Rossi alla Coppa in faccia, 26 maggio per voi la solita giornataccia».