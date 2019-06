Udinese e Lecce sulle tracce di Riccardo Saponara, trequartista di proprietà della Fiorentina che non sarà riscattato dalla Samp

Nuova idea di mercato per Lecce e Udinese. I due club avrebbero chiesto informazioni alla Sampdoria per Riccardo Saponara. Il giocatore di proprietà della Fiorentina infatti non rientra nei piani dei viola e della Sampdoria.

Il club blucerchiato non è intenzionato a riscattare il trequartista e, come detto, la Fiorentina non punta su di lui. Secondo Sky Sport, Udinese e Lecce hanno effettuato un primo sondaggio per capire la fattibilità dell’operazione.