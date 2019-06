L’ex Bayern Matthaus: «James Rodriguez andrà alla Juve»

Il futuro di James Rodriguez sarà alla Juve, almeno secondo Matthaus: la clamorosa rivelazione dell’ex Bayern

James Rodriguez, corteggiatissimo sul mercato dal Napoli, potrebbe giocare in Serie A ma… Nella Juve! A lanciare la bomba è stato Matthaus, ex Bayern, che ha rilasciato un’intervista a As.

«Abbiamo fatto una chiacchierata due settimane fa, durante la festa per la conquista della Bundesliga del Bayern. Io lo vedo alla Juventus. È molto vicino a Ronaldo, mi ha detto che era in contatto con lui. Cristiano ha detto che lo vuole portare alla Juventus. Può fare moltissimi assist a CR7: brilleranno entrambi» ha dichiarato l’ex calciatore.