Liga, che emozioni per la Champions. Valencia, Getafe e Siviglia a lottare

Avvincente la lotta al quarto posto nella Liga spagnola. Valencia e Getafe a pari punti, Siviglia dietro. Decisiva l’ultima giornata

Se il campionato in Liga è ampiamente deciso da settimane, col Barcellona che ha dominato in lungo e in largo, lo stesso non si può certo dire della lotta al quarto posto. Valencia, Getafe e Siviglia si stanno dando battaglia settimana dopo settimana per agguantare il piazzamento europeo.

La squadra di Marcelino è attualmente davanti alle pretendenti a se la vedrà, nell’ultima giornata, contro il Valladolid già salvo. Il Getafe, attualmente a pari punti del Valencia e pronto ad azzannare in caso di passi falsi, disputerà il suo match in casa contro il Villarreal, anch’esso senza pretese. Indietro di due lunghezze il Siviglia che ha forse il match più difficile. Se la vedrà con l‘Athletic Bilbao, che in caso di scalpo andaluso agguanterebbe proprio la squadra di Caparros.