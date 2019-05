Liverpool, Klopp: «Abbiamo perso 3-0, ma giocato una grande partita»

L’allenatore tedesco del Liverpool Klopp, deluso dopo la pesante sconfitta patita al Camp Nou, fa comunque i complimenti ai suoi e spera nel miracolo al ritorno

Jurgen Klopp è quasi incredulo dopo il risultato maturato nella sfida contro il Barcellona, in effetti perdere 3-0 una gara del genere, giocata molto bene dal suo Liverpool, è difficile da spiegare.

Ci prova comunque Klopp in sala stampa nel dopo gara: «Il calcio è così, si tratta di segnare gol. Loro ne hanno fatti tre, noi nessuno. La nostra prestazione, però è stata buona, i ragazzi hanno giocato una gran partita, non sono felice del risultato, ma ripeto, è il calcio. Dobbiamo accettarlo e prepararci per il ritorno».

Il Liverpool di Klopp ha avuto almeno 4-5 occasioni nitide, tra cui la più clamorosa quella di Salah sulla traversa; un gol segnato in casa del Barcellona avrebbe cambiato tutto, ma il finale ha visto il Barcellona vincere per 3-0 sui reds. Adesso non rimane che sperare nel fattore Anfield, con la consapevolezza che ci vorrà un miracolo.