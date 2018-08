Dove vedere Liverpool-Napoli in streaming e diretta tv

Liverpool-Napoli streaming e diretta tv: ecco dove vedere l’amichevole tra Reds e Liverpool

Liverpool-Napoli è la partita amichevole prevista per sabato 4 agosto 2018 alle 19 (ora italiana) presso l’Aviva Stadium di Dublino, in Irlanda. L’incontro sarà trasmesso in diretta satellitare sulle frequenze di Mediaset Premium (canale ancora da decidere dopo la cancellazione di quelli Premium Sport), ma sarà anche acquistabile singolarmente su Sky Primafila (al costo orientativo di circa 5 euro) e visibile successivamente al canale 351 (anche in HD) dello Sky Box. Non è tutto però, perché Liverpool-Napoli potrà essere seguita in streaming per pc, tablet, smartphone, consoles e smart tv su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Premium Play e – per chi avesse acquistato o sottoscritto abbonamento – a quelle Sky Go e TIMVision.

Liverpool-Napoli: probabili formazioni

QUI LIVERPOOL – Non dovrebbe differire tanto rispetto alle ultime uscite la formazione di Jurgen Klopp: in attesa del neo-acquisto Alisson, appena tornato dalle vacanze, in porta ci sarà il giovanissimo Kamil Gabrara. Nessuna novità in difesa e a centrocampo, mentre in attacco dovrebbe essere il momento del ritorno tra i titolari sia per Mohamed Salah che per Sadio Mané, tornati ormai già da diversi giorni dopo le vacanze post-Mondiali, a completare il solito terzetto offensivo con Daniel Sturridge.

QUI NAPOLI – Anche Carlo Ancelotti non cambierà molto rispetto a quanto già visto in questa estate finora: non è stato convocato Alex Meret, dunque in porta scelta obbligata con Orestis Karnezis. In difesa rientrerà dopo le vacanze Kalidou Koulibaly subito opposto al compagno di nazionale Mané, mentre a centrocampo troverà ancora posto il neo-acquisto Fabian Ruiz davanti ad Allan e Marek Hamsik. Sulla trequarti ancora spazio alla novità Adam Ounas al posto dell’infortunato Lorenzo Insigne, con Simone Verdi dietro all’unica punta Arkadiusz Milik.

PROBABILE FORMAZIONE LIVERPOOL (4-3-3) – Grabara; Moreno, van Dijk, Klavan, Camacho; Milner, Fabinho, Lallana; Salah, Sturridge, Mané. Allenatore: Klopp

PROBABILE FORMAZIONE NAPOLI (4-3-2-1) – Karnezis; Hysaj, Koulibaly, Chiriches, Mario Rui; Fabian, Hamsik, Allan; Ounas, Verdi; Milik. Allenatore: Ancelotti