Liverpool, Van Dijk e la capacità di giocare sul lungo

Van Dijk non è solo determinante per la fase difensiva del Liverpool. Ha incredibili capacità nel lancio lungo

Van Dijk sarà anche costato tanto, ma oggi il Liverpool si ritrova dei primissimi difensori al mondo. Le doti dell’ex Southampton sono fondamentali in fase di impostazione: oltre all’impressionante mole di palloni giocati in ogni gara, l’olandese ha un calcio precisissimo.

Contro una squadra (il PSG) che copre male il campo orizzontalmente e ha attaccanti che ripiegano poco, si è vista l'importanza di Van Dijk. Grazie alla sua visione di gioco e alla sua capacità di calciare lungo ha costantemente ben servito i terzini in corsa (oltre che liberi). pic.twitter.com/qBns9eAcwi — Jacopo Azzolini (@AzzoJacopo) September 19, 2018

Non è un caso che sia il primo giocatore reds per lanci lunghi riusciti in ogni gara, quasi 5. Quando c’è la possibilità o di attaccare la profondità, o di aprire il gioco sull’esterno, Van Dijk è imprescindibile. Come nella slide sopra.