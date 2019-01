Caso multe a Roma: Lotito indagato per concorso in falso e truffa

Problemi per Claudio Lotito. C’è anche il nome del presidente della Lazio tra gli indagati nella maxi-indagine su un giro di multe cancellate nella Capitale

Claudio Lotito è finito sul registro degli indagati della Procura di Roma per il caso multe. Il nome del presidente della Lazio compare nella lista delle persone indagate della Procura di Roma nella maxi-indagine su un giro di multe cancellate nella Capitale. Sono ben 197 le persone indagate nell’inchiesta che è relativa ai fatti compresi tra il 2012 e il 2014. I finanzieri del Nucleo di polizia Economico-Finanziaria di Roma coordinati dal procuratore aggiunto Paolo Ielo e dal pm Francesco Dall’Olio hanno anche sottoposto, a sequestro preventivo, 26mila euro al numero uno della Lazio.

Nella Capitale romana (nel mezzo anche l’ex responsabile del dipartimento risorse economiche del Comune di Roma e altri tre dipendenti) è stato scoperto un maxi-giro di truffe per farsi cancellare le multe attraverso l’aiuto di parenti e amici: il numero uno della Lazio che faceva risultare come veicoli di scorta auto private che erano state multate. Il sequestro preventivo ha riguardato anche la società di autonoleggio per circa 800 mila euro. Una doppia beffa per il presidente della Lazio: dopo la sconfitta con la Juve, anche l’inchiesta.