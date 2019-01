Lucas Leiva contro la Juve dopo il rigore: «Per voi è sempre così» – VIDEO

Lucas Leiva protesta dopo l’assegnazione del rigore alla Juve e dice a Chiellini: «Per voi è sempre così»

Polemiche per il rigore assegnato alla Juventus nel corso della sfida con la Lazio: Lucas Leiva non ci sta. I bianconeri hanno vinto in rimonta pur giocando male per oltre un’ora. All’autogol di Emre Can hanno risposto Cancelo e poi Ronaldo su rigore. I giocatori della Lazio hanno protestato per l’assegnazione del penalty in favore dei bianconeri: Lulic ha trattenuto in area Cancelo ancor prima dell’eventuale passaggio di Bernardeschi e l’arbitro Guida, dopo qualche secondo, ha fischiato il calcio di rigore per la Juve.

I giocatori della Lazio hanno protestato con l’arbitro ma Lucas Leiva, centrocampista autore di un’ottima partita, si è staccato dal gruppo esclamando: «E’ sempre così». Chiellini ha provato a calmarlo ma il centrocampista ha rincarato la dose: «Per voi è sempre così». Un battibecco che è stato ripreso dalle telecamere e che in poche ore è diventato virale sui social network.