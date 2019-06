Manchester City, Sterling: Guardiola ha rigenerato l’inglese

Raheem Sterling ha beneficiato molto dell’arrivo di Guardiola al Manchester City. Con lui, ha segnato parecchio

Oltre che essere uno dei migliori allenatori del mondo, Pep Guardiola migliora i giocatori come nessun altro. Uno che ha beneficiato della sua cura è Raheem Sterling, tra i principali giocatori del Manchester City.

L’inglese aveva sempre avuto grosse difficoltà in zona gol, non aveva mai superato le 9 reti in una stagione. Al City, Sterling ha segnato ben 35 reti in 2 premier League, con in più 22 assist totali. Una crescita incredibile.