Il Manchester United ha messo gli occhi su Rabiot: i Red Devils si aggiungono alla lunga lista di pretendenti per il francese

Anche il Manchester United si aggiunge alla lista di pretendenti per Adrien Rabiot. Il francese, in scadenza di contratto con il Psg, a giugno sarà libero di accasarsi dove preferisce.

Come spiega il Manchester Evening News, i Red Devils vogliono il giovane francese perché lo vedono come il rinforzo ideale per il centrocampo. Sul talento del Psg c’è anche la Juve.