Mancini carica gli azzurri: «Non vedo Nazionali più forti di noi»

Roberto Mancini carica l’Italia in vista della sfida di stasera contro il Liechtenstein. Le parole del ct azzurro

Roberto Mancini ha parlato ai microfoni di Rai Sport in vista della sfida di stasera contro il Liechtenstein. Le parole del ct azzurro sulle avversarie all’Europeo2020.

«Ci sono Nazionali che hanno iniziato il lavoro di rinnovamento prima di noi e sono più avanti ma non vedo molte squadre che sono tanto più forti di noi. Francia? Innanzitutto sono i campioni del mondo, con giocatori forti che hanno ampi margini di miglioramento. Poi c’è il Belgio che sta facendo bene, l’Olanda si sta rinnovando, la Germania è sempre pericolosa.P oi c’è la Spagna, campione d’Europa Under 21 anche se meritavamo forse di vincerlo noi. Queste sono le Nazionali più forti ma non penso che siano superiori a noi. Lavorando ci avvicineremo anche di più»