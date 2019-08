Manolas: «Napoli? Ho preso io la decisione. Che impatto con i tifosi»

L’ex difensore della Roma, Kostas Manolas, ha parlato delle sue prime sensazioni con la maglia del Napoli e dell’impatto con i tifosi a Dimaro

Nel corso di un’intervista rilasciata sul canale ufficiale del Napoli su YouTube, il neo difensore degli azzurri, Kostas Manolas, ha parlato delle sue prime sensazioni con la nuova maglia. Ecco le sue parole: «Ho un grandissimo rapporto con mio padre, mia madre, mio fratello, mia moglie, mio zio e tutti. È molto importante per ogni atleta essere vicino alla propria famiglia. A Inizio carriera avevo vicino mio padre, mia madre, mio zio che mi hanno sempre aiutato nelle scelte e sarò sempre grato a loro».

«Quando mi ha chiamato il Napoli ho informato tutti, sono molto aperto e non ho nulla da nascondere. La decisione però l’ho presa io. Informo sempre la mia famiglia, ma poi la decisione è mia perché è mia la carriera. Il primo impatto con i tifosi a Dimaro: quando sono entrato in campo e ho visto tutti alzarsi in piedi gridando il mio nome. Li ringrazio per questo e farò di tutto per ripagarle la loro accoglienza».