Manolas, il Napoli lo aspetta: la Roma vuole la clausola intera

Il Napoli continua a seguire Manolas e attende le mosse della Roma, che intanto vuole la clausola di 36 milioni per intero

Il Napoli non molla Kostas Manolas. Il club azzurro vuole rafforzare la difesa con il greco, con il quale ha già trovato un accordo. Come spiega La Gazzetta dello Sport, gli azzurri vorrebbero trattare con la Roma per non pagare interamente la clausola da 36 milioni, ma i giallorossi non vogliono sentire storie e esigono il pagamento per intero.

La squadra partenopea aspetta, forte dell’accordo e della volontà del giocatore. Pallotta vorrebbe però accelerare l’operazione per sistemare il bilancio entro giugno.