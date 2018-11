Maradona, show ed espulsione dopo il gol vittoria – VIDEO

Sul campo il risultato gli ha dato ragione: la formazione messicana dei Dorados, superando 1-0 il San Luis nella finale di andata dei playoff della Liga de Ascenso, la Serie B del Messico, ed è a un passo dalla promozione nella Liga BBVA Bancomer, la Prima Divisione. Quanto fatto fuori dal campo dopo il gol in acrobazia di Edson Rivera costerà però caro a Diego Armando Maradona.

Il Pibe de Oro sul finire di gara è stato protagonista però di un vero e proprio show che gli è costato il cartellino rosso. Il tecnico argentino si è infatti diretto minaccioso verso il quarto uomo, protestando vibrantemente, e non pago, si è ripetuto nei confronti dell’allenatore avversario. Inevitabile la decisione del direttore di gara di allontanarlo dalla panchina. Ora Maradona sarà squalificato e dovrà seguire la finale di ritorno dei playoff, la gara decisiva per la promozione, in programma lunedì 3 dicembre alle ore 3.30 italiane, dalla tribuna dello Stadio Alfonso Lastras.

