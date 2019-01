Marotta, prima crisi interista: groviglio di nodi da sciogliere per l’a. d.

Prima crisi dal suo arrivo all’Inter per Beppe Marotta. Il nuovo dirigente interista alle prese con problemi tra campo e mercato

Primi problemi nerazzurri per Beppe Marotta. Dopo il caso legato al rinnovo di Mauro Icardi, il nuovo dirigente dell’Inter è alle prese con il caso Perisic e soprattutto con le prestazioni deludenti della formazione di mister Spalletti. Ieri, dopo la partita, c’è stato un colloquio tra i dirigenti e l’allenatore per capire i motivi dei problemi occorsi ai nerazzurri in questo 2019. Ora sono in arrivo quattro giorni di fuoco che potrebbero modificare completamente il roster offensivo di mister Spalletti.

Ieri Marotta, con la sua solita eleganza e chiarezza ha detto la verità sul caso Perisic: «Ivan ha espresso il desiderio di partire, ma se da una parte dobbiamo accontentarlo, dall’altra va rispettato il suo valore patrimoniale. Offerte concrete per lui non ne sono arrivate. Vedremo nei prossimi giorni. Se rimarrà toccherà al club e soprattutto all’allenatore ridargli la carica». Il croato potrebbe andare all’Arsenal ma l’Inter vuole 40-45 milioni in contanti. I nerazzurri sono sulle tracce di Ferreira Carrasco (al Dalian Yifang, club di proprietà del Wanda Group, in affari con Suning, potrebbe andare Candreva) e Rodrigo De Paul dell’Udinese.