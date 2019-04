Inter, Marotta pensa all’attacco del futuro: trattativa per Vignato del Chievo

L’Inter ha messo gli occhi sul giovane attaccante del Chievo Vignato: Marotta studia l’offerta da presentare ai clivensi

L’Inter è alla ricerca di giovani talenti per l’attacco del futuro. L’ultimo nome nei pensieri di Marotta sembra essere l’attaccante del Chievo classe 2000 Emanuel Vignato. L’idea dei nerazzurri sarebbe quella di prelevare il centravanti a titolo definitivo, per poi farlo crescere in prestito in altre piazze.

Marotta dovrebbe, a breve, intavolare le prime discussioni con l’agente di Vignato Tullio Tinti. Il talentino del Chievo ha fatto il suo debutto in Serie A in questa stagione. Nelle sei partite giocate, è anche riuscito a mettere a segno un gol e un assist.