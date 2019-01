Mattiello rosso diretto: fallaccio su Cassata – VIDEO

Fallaccio di Mattiello ai danni di Cassata: piede a martello e rosso diretto. Espulso al ’13 il terzino rossoblu

Durante le prime battute di Bologna–Frosinone, Federico Mattiello, terzino scuola Juve in forza al Bologna, è stato espulso al ’13 per un brutto fallo, con un’entrata in ritardo con piede a martello su Francesco Cassata. Il numero 14 rossoblu salterà di sicuro la partita di domenica prossima, 3 febbraio, contro l’Inter in programma alle 18.