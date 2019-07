Mediapro, offerta per i diritti della Serie A: presto la delibera

Il gruppo spagnolo Mediapro ha proposto una trattativa alla Lega di Serie A per un canale per il triennio 2012/2024

Il gruppo spagnolo Mediapro ha proposto una partnership tecnica alla Serie A per realizzare un canale della Lega per il triennio 2021/2024. Il tema è stato già discusso nell’assemblea dei club e lunedì prossimo, alle 14, ci sarà un nuovo incontro per una delibera sull’offerta che verrà definitia nei prossimi giorni.

Come riporta l’ANSA, la proposta del gruppo spagnolo potrebbe essere vicina ai 1,3 miliardi di euro a stagione, di molto superiore a quella di Sky.