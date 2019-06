Messi rivela: «Mio figlio esulta ai gol del Real Madrid»

Lionel Messi ha rivelato un simpatico retroscena che accade dentro casa: il figlio Mateo esulta ai gol del Real Madrid

Dal ritiro della Nazionale argentina, Lionel Messi ha parlato ai microfoni di Tyc Sport. Il campione del Barcellona ha raccontato le sensazioni in vista della Copa America, ma non solo. L’attaccante ha raccontato anche un simpatico retroscena che accade in casa sua.

«Thiago non si perde una partita, e anche Mateo ama il calcio, indossa magliette di ogni squadra. A volte la televisione è accesa e lui esulta per i gol del Real Madrid. Thiago si arrabbia e Mateo continua a festeggiare proprio per infastidirlo. Ma non solo: “Una volta stavamo giocando in casa e Mateo mi ha detto: “Tu sei il Barça e io sono il Liverpool, perché ti batterò”» ha raccontato la Pulce.