Milan, Biglia fissa la data del rientro: «Punto a esserci contro la Roma»

Procede il recupero di Lucas Biglia dall’infortunio, l’argentino vede la luce in fondo al tunnel: «I tempi del rientro si sono accorciati».

Procede bene il recupero del centrocampista del Milan, Lucas Biglia, dall’infortunio al polpaccio e dal successivo intervento chirurgico, tanto che il giocatore argentino potrebbe ritrovare il campo prima del previsto. A rivelarlo è stato lo stesso giocatore, intervenuto ai microfoni di “Sky Sport”. «Abbiamo accorciato i tempi, – ha assicurato l’ex Lazio – sto spingendo al limite per tornare il prima possibile. Il campo mi manca, vivere tutto da fuori non è semplice. Se fosse per me, giocherei la partita in coppa. Io punto alla Roma».

Poche parole invece sull’arrivo di Piatek dal Genoa: «Sinceramente non so nulla, se ne sentono tante. – ha chiosato – Ma forse potremmo guadagnare delle cose con chi arriverà. Piatek è giovane, molto forte e lo ha dimostrato fino ad oggi». Segnali positivi sono arrivati dal brasiliano Paquetà: «È davvero molto forte, – ha assicurato Biglia – e si sta ambientando in fretta all’Italia, cosa questa non scontata. Sta a noi aiutarlo a crescere e ad essere ancora più forte».

Infine sugli obiettivi stagionali del Milan: «Senza l’Europa, – ha dichiarato l’argentino – la Coppa Italia è il nostro obiettivo. Col Napoli ai quarti sarà un bel test, dato che loro da anni combattono con la Juventus per lo Scudetto. Speriamo di fare bene». Intanto per Biglia c’è una data per il rientro: il prossimo 3 febbraio, quando i rossoneri di Gattuso sfideranno i giallorossi all’Olimpico.

