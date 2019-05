Rivoluzione Milan: fuori Gattuso, Leonardo, forse Maldini. E Campos…

Milan, Leonardo e Gattuso verso l’addio, in dubbio anche Maldini. E intanto si valuta l’ipotesi Campos anche da consulente esterno

C’è aria di rivoluzione in Casa Milan dove è sempre sulla graticola il nome di Leonardo, attuale direttore sportivo della società rossonera. Nei giorni scorsi sono stati vagliati negli uffici di via Aldo Rossi alcuni profili, tra cui Igli Tare, come nuovi possibili dirigenti. Stando a quanto riportato da SkySport però Luis Campos, attuale ds del Lille, potrebbe essere assunto dal Milan come consulente di mercato esterno anziché come vera e propria aggiunta nella nomenclatura societaria:

«Da quello che ci risulta potrebbe arrivare Campos. Non è l’unico nome, ma è il primo candidato. Avrebbe il ruolo di consulente di mercato esterno, senza lasciare il ruolo da direttore sportivo del Lille. – ha detto Baiocchini – Poi ci sarebbe bisogno di una figura per fare da raccordo tra la società e la squadra. Da capire se questo ruolo potrà ricoprirlo Paolo Maldini o si punterà su altri nomi. In tutto questo il Milan rischia concretamente di essere escluso dalle coppe europee. Bisogna capire se il club deciderebbe, eventualmente, di fare ricorso o meno»