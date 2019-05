Milan, Castagne nel mirino: la risposta dell’Atalanta

Il Milan ha messo gli occhi su Timothy Castagne, uno degli esterni migliori del campionato: la risposta dell’Atalanta

La stagione di Timonthy Castagne non è passata inosservata. Sull’esterno dell’Atalanta ci sono gli occhi del Milan, che vorrebbe strapparlo alla Dea in estate. Nonostante il forte interesse dei rossoneri, l’affare non sembra semplice: c’è infatti da considerare il muro Percassi.

Come riporta Calciomercato.com, il presidente dei bergamaschi non ha intenzione di far partire l’esterno se non per almeno 20 milioni. A gennaio ha rifiutato 9 milioni dal Celtic per valorizzare ancora di più il belga e non vuole fare sconti adesso.