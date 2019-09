Milan, continua il periodo “No” di Piatek: fuori anche con la Polonia

Milan, continua il periodo senza fortuna di Pietek rimasto per tutta la gara in panchina nella sfida della sua Polonia contro l’Austria

Milan, prosegue con un’ennesima bocciatura la stagione 2019/20 di Piatek che dopo essere stato messo in panchina da Giampaolo contro il Brescia merita la stessa sorte anche questa sera nel match tra Polonia e Austria. Continua così il periodo di digiuno del numero 9 rossonero che non riesce a trovare la via della rete dallo scorso 10 giugno.

Per Pietek ora gli appuntamenti con la propria nazionale sono momentaneamente finiti e farà ritorno al Milan con il morale, per quanto possibile, ancora più a terra ma con la speranza che questo periodo nero possa concludersi già domenica prossima contro il Verona.