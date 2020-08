Milan femminile, Giacinti: «Sento più la rivalità con l’Inter che la Juve»

Valentina Giacinti ha commentato il sorteggio del calendario di Serie A femminile del Milan, ecco le sue parole

Intervenuta nel corso del sorteggio del calendario di Serie A femminile, Valentina Giacinti ha così commentato le prime gare dei rossoneri:

«Abbiamo avuto un inizio di calendario piuttosto fortunato. La Juve alla quarta? Prima o poi devi incontrarla, l’anno scorso non abbiamo potuto giocare a Torino, speriamo di rifarci. Il derby contro l’Inter? Sento più questa partita rispetto alla Juventus, ormai sono diventata milanista e quando indossi questa maglia senti la passione e la voglia di far diventare Milano rossonera. Vincere un derby è una cosa pazzesca: l’anno scorso l’abbiamo fatto e non vogliamo cambiare».