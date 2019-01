Milan a Gedda, Higuain nervoso se la prende coi fotografi – VIDEO

Milan sbarcato a Gedda per la finale di Supercoppa Italiana con la Juventus: Higuain, sceso dal bus, mostra tutto il proprio nervosismo con alcuni reporter

Per Gonzalo Higuain è decisamente un brutto periodo. L’attaccante del Milan, appena sbarcato a Gedda per la finale di Supercoppa Italiana in programma dopodomani contro la Juventus, non ha di certo nascosto il proprio nervosismo – trapelato già negli ultimi tempi – per le ben note vicende di mercato che lo vedono protagonista e le critiche, nemmmeno tanto velate, subite dalla stampa e non solo (l’ultimo a esprimersi in tal senso è stato proprio il direttore sportivo rossonero Leonardo). In un video pubblicato pochi minuti, la testata giornalistica Alanews, presente in Arabia Saudita di fronte all’albergo che dovrebbe accogliere il Milan nei prossimi giorni, il Pipita mostra tutto il proprio disappunto.

Oggetto delle lamentele dell’attaccante argentino, i fotografi posti proprio di fronte l’hotel. Higuain, dopo essere sceso, risalito e poi nuovamente sceso dal pullman che lo ha portato presso la struttura, si lascia andare ad una esclamazione nei confronti dei reporter in tono decisamente stizzito: «Questi continuano a fare foto…». Che l’attaccante rossonero non viva un gran momento è palese a molti: Gennaro Gattuso, l’altro giorno, aveva chiaramente lasciato intendere della volontà del giocatore – tecnicamente ancora in prestito dalla Juventus – di lasciare Milano a gennaio per accasarsi al Chelsea. Una situazione che rischia adesso di creare pesanti strascichi in vista della partita di mercoledì.