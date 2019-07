Milan, il rebus sulla trequarti: chi giocherà dietro Piatek?

Milan, Giampaolo forgia il suo 4-3-1-2 in questi primi allenamenti al Milan. Resta tuttavia un dubbio: chi farà il trequartista?

Marco Giampaolo ha da pochi giorni esordito come primo allenatore del Milan e sta già facendo i primi test con la sua attuale rosa: il 4-3-1-2 è il suo modulo storico e molto probabilmente verrà utilizzato anche in questa nuova avventura in rossonero ma resta un grande dubbio riguardo a quale interprete verrà scelto per il ruolo di trequartista.

Al momento i nomi candidabili sono tre: Lucas Paquetà, trequartista di ruolo ma nella passata stagione schierato nel ruolo di mezzala come anche nel 4-3-3 utilizzato dal Brasile. In questo momento sembra essere proprio il fantasista carioca il primo candidato ad addossarsi il ruolo di 10 al Milan.

Hakan Calhanoglu, anche il turco come ruolo naturale ha proprio quello di trequartista ma nella passata stagione ha girovagato tra ala sinistra e mezzala anche per sopperire all’infortunio di Giacomo Bonaventura. Stando alle informazioni derivanti da Milanello però Giampaolo vedrebbe bene il calciatore turco anche come vertice basso nel terzetto di centrocampo al posto di Lucas Biglia.

Suso, la più difficile ma non per questo irrealizzabile suggestione di Marco Giampaolo è proprio schierare lo spagnolo dietro le due punte. L’idea, avuta anche dai predecessori Montella e Gattuso, non ha dato i propri frutti in passato visto che Suso è ormai abituato ad aggirarsi sempre e comunque sulla corsia di destra finendo per essere facilmente prevedibile dalle difese avversarie.