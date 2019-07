Milan, in via di definizione l’arrivo di Luan Capanni: il giocatore nei giorni scorsi ha raggiunto l’accordo con Zvone Boban

Luan Capanni, dopo l’incontro avvenuto la scorsa settimana a casa Milan, sembra ormai essere indirizzato a diventare un nuovo giocatore rossonero. L’attaccante brasiliano classe 2000, salvo ripensamenti, già in settimana potrebbe sottoporsi alle visite mediche con il club rossonero. Diversamente rispetto a quanto fatto ai tempi della Lazio, Luan Capanni potrebbe essere assoldato dal Milan entrando sin da subito nel giro della prima squadra restando tuttavia convocabile tra le fila della Primavera di Federico Giunti nel ruolo di fuoriquota.

A confermare il passaggio di Luan Capanni al Milan ci sarebbe il mancato rinnovo della Lazio che ha deciso di non esercitare l’opzione per il rinnovo di contratto inserita al momento dell’acquisto del talento brasiliano dal Flamengo. L’errore commesso lo scorso dicembre, ultimo mese a disposizione per esercitare il rinnovo, sembra aver generato enormi rimpianti tra i dirigenti laziali che ora sono vicini dal perdere il classe 2000 in direzione Milan.