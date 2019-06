Milan, Krunic come Kucka: quante similitudini tra i due

Rade Krunic, neo-acquisto del Milan prelevato dall’Empoli, si potrebbe paragonare ad un ex rossonero: Juraj Kucka

Nonostante siano tante, tantissime le voci di calciomercato che riguardano il Milan, al momento è solo Rade Krunic l’unico acquisto finalizzato dai rossoneri. Il bosniaco è arrivato in maniera inaspettata andando a ripianare un centrocampo orfano di Riccardo Montolivo, José Mauri, Andrea Bertolacci e Tiemoué Bakayoko. L’operazione, condotta da Paolo Maldini con l’aiuto di Zvonimir Boban, è stata avvallata da Marco Giampaolo (allenatore del giocatore ai tempi di Empoli).

Nasce spontaneo anche solo nominandolo un paragone tra Krunic e Kucka. Le similitudini dei due non si fermano solo a quella K iniziale ma anche alla corporatura rocciosa e ugualmente dinamica. Ma nono solo anche il numero, il 33, è lo stesso per entrambi i giocatori che amano allo stesso modo giocare nel ruolo di mezzala sfruttando il proprio senso dell’inserimento e le loro ottime doti balistiche anche in zona gol. Entrambi forti nel gioco aereo e nei contrasti, Krunic come Kucka è in grado di destreggiarsi tra le linee e in azioni in verticale.