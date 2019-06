Milan, Maldini lavora in attesa di Boban: si cercano rinforzi per la rosa

Il Milan pensa ai rinforzi e Boban, in attesa del ritorno in rossonero, si guarda già intorno sul mercato con Maldini

Nonostante sia ancora in Fifa, il futuro di Boban dovrebbe essere di nuovo al Milan. Come spiega La Gazzetta dello Sport, l’ex rossonero vorrebbe tornare per riportare grande la squadra del suo cuore, e questo dovrebbe accadere molto presto.

La rosa ha 7-8 buchi da coprire e la necessità di cedere almeno un big. Il Milan cerca un centrocampista bravo e giovane. Anche la difesa dev’essere rinforzata e i giocatori dovranno superare la prova di Maldini. Tutti i rinforzi dovranno poi essere approvati anche da Giampaolo, vicinissimo alla panchina.