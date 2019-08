Milan, Modric è solo rinviato: Boban l’ha prenotato per il 2020

Luka Modric vuole il Milan e i rossoneri lo sognano. Tutto è però rimandato alla prossima stagione, Boban lo sa

La strategia di convincimento iniziata in estate da Boban ha già dato i propri frutti: Modric vuole il rossonero ma non quest’anno. L’ostacolo più duro allo stato attuale è lo stipendio percepito da Modric che, dopo la vittoria del Pallone d’oro, ha visto lievitare il proprio salario fino a circa 10 milioni di euro l’anno. Cifra che il calciatore croato vorrebbe incamerare interamente prima di concludere la propria esperienza in merengues (scadenza 2021).

Boban nelle scorse settimane ha parlato della difficoltà nel chiudere l’operazione in estate ma si è lasciato scappare un «Per il prossimo anno chissà» che lascia aperta più di una speranza tra i tifosi rossoneri. Qualora l’obiettivo qualificazione in Champions League del Milan dovesse essere ottenuto ogni tassello si sarà finalmente incasellato nel posto giusto e Modric in rossonero potrà diventare realtà per la felicità di Luka, Zvone e ogni singolo tifosi del Diavolo.