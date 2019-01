Finale di gara incandescente sul piano disciplinare nella sfida fra Milan e Napoli: Fabian Ruiz espulso per presunto tocco col braccio.

Non mancherà di far discutere la condotta arbitrale del Signor Daniele Doveri della sezione di Roma 1 nei minuti di recupero del big match Milan-Napoli. Fabian Ruiz espulso: il fischietto laziale ha infatti estratto il secondo cartellino giallo ai danni del centrocampista partenopeo Fabian Ruiz per presunto fallo di mano.

Esaminando le immagini, tuttavia, emerge come l’arbitro sia stato eccessivamente severo nei confronti dello spagnolo: la palla tocca prima il petto poi, forse, il braccio, che è comunque attaccato al corpo. Il tocco, dunque, se anche c’è, è involontario, ma il direttore di gara invece legge diversamente il tutto e lascia i campani in 10 uomini al 90’+3. Curiosamente anche la prima ammonizione era stata inflitta a Fabian Ruiz per un fallo di mano al 18′ del primo tempo. Ora il centrocampista salterà la sfida con la Sampdoria del 2 febbraio prossimo.

A fine match il Napoli ha poi polemizzato con un velo di sarcasmo sul suo account ufficiale su Twitter: il club partenopeo ha infatti postato la foto della coscia sinistra dello spagnolo, dove è evidente la traccia della pallonata subita dallo stesso Fabian Ruiz prima di lasciare il terreno di gioco. «Questo è il fallo di mano di Fabian Ruiz – scrive ironico il club partenopeo – che ha causato il secondo giallo». Con tanto di faccina sorridente.

Questo è il fallo di mano di @FabianRP52 che ha causato il secondo giallo 😬 pic.twitter.com/rgOo1aw3yu — Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 26, 2019

ANCELOTTI, RITORNO AMARO A SAN SIRO: ESPULSO NEL FINALE