Milan, non solo Ceballos: anche Odegaard e Mariano nel mirino

Il blitz a Madrid di Boban e Maldini potrebbe riguardare altri due talenti del Real: oltre a Dani Ceballos anche Odegaard e Mariano Diaz

Il calciomercato del Milan non è ancora ufficialmente iniziato ma Maldini e Boban hanno già cominciato la propria campagna diplomatica in giro per l’Europa: ieri sera il tandem di dirigenti rossoneri avrebbe incontrato la dirigenza del Real Madrid per discutere di tre elementi attualmente considerati di troppo da Zinedine Zidane.

Il primo nome nella lista dei due milanisti è Dani Ceballos, valutato 50 milioni da Florentino Perez, ma suscitano interesse anche Martin Odegaard, 21enne trequartista norvegese l’anno scorso in prestito al Vitesse, e Mariano Diaz prelevato l’anno scorso dal Real per 21 milioni di euro. La valutazione fatta dalle merengues agli altri due gioiellini è di circa 25-30 milioni, decisamente più fattibile rispetto a quanto chiesto per Ceballos. Prima di sferrare la sterzata decisiva Maldini e Boban però attendono la sentenza del Tas e poi successivamente quella della Uefa per avere maggiore cognizione sulla disponibilità economica del club meneghino in estate.