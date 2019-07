Milan, novità sul calciomercato in uscita: Suso può partire

Lucci nuovamente a Casa Milan, sesta volta in un mese, per parlare del futuro di Suso: si abbassano le richieste dei rossoneri

Alessandro Lucci torna a Casa Milan per la sesta volta nel giro di un mese. Il procuratore di Calabria e Suso ha parlato del destino dei due suoi assistiti soffermandosi però in particolar modo sul futuro del secondo:

Suso infatti non sembra al momento stare convincendo Giampaolo che vede in lui indubbia qualità ma lo considera monotematico senza la possibilità di riproporlo in un modulo leggermente diverso come quello di trequartista o mezzala. Sull’esterno spagnolo pende una clausola rescissoria di 38 milioni di euro e una richiesta di adeguamento d’ingaggio quasi raddoppiato (6 contro i 3 attuali). Il Milan ora ha scelto di abbassare le pretese per il cartellino dello spagnolo scendendo a 30 milioni di base d’asta. Al momento alla porta non ha ancora bussato nessuno ma la tournée americana per Suso potrebbe iniziare con il Milan e finire altrove.