Milan, Piatek si riconferma in rossonero. Intanto è pronto a tornare Kakà

Milan, aria di rinnovamento ma anche di riconferme: Piatek giura amore eterno mentre Kakà è vicino al ritorno in veste di dirigente

Il destino del Milan è ancora nebuloso vista l’ultima giornata da giocare: Champions e no la proprietà americana sta già lavorando sulla prossima stagione sia sul piano tecnico che su quello della nomenclatura dirigenziale. Se da un lato il destino di Gattuso e Leonardo potrebbe essere lontano dai colori rossoneri, dall’altro arrivano sempre più conferme sulla permanenza di Paolo Maldini considerato da Elliott fondamentale per il recupero e lo sviluppo di un sentimento di appartenenza per i futuri giocatori che si accosteranno ai colori rossoneri. Al fianco dello storico capitano rossonero dal prossimo anno potrebbe esserci un altra vecchia conoscenza di San Siro: Ricardo Kakà.

«Mi sto preparando per tornare nel calcio con un nuovo ruolo, quello di dirigente sportivo. Terminerò il corso ad agosto e vedremo – spiega a Fox Sport Brasile l’ex numero 22 rossonero – Il Milan, per esempio, per la storia e per la centralità nel calcio mondiale, sarebbe un ottimo inizio. Ma allo stesso tempo è difficile stare molto tempo lontano dai miei figli». Parole che annunciano un ritorno, già paventato diversi mesi fa, di Kakà al Milan. Chi a restare al Milan invece non ha mai avuto dubbi e Piatek: il centravanti polacco nella giornata di ieri ha postato una foto al fianco del murale che lo ritrae aggiungendo la seguente didascalia: «Sono cresciuto sognando in rossonero, mi sono svegliato da pistolero milanista. Grazie a voi!».