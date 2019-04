Milan, Reina è rassegnato: «In questo stadio difficilmente vieni premiato»

Milan, Pepe Reina commenta a caldo gli episodi della partita contro la Juve: l’ex Napoli è amareggiato dalla situazione

Pepe Reina è infastidito dagli episodi di Juve–Milan. L’arbitraggio di Fabbri ha lasciato una scia di polemica che non si placherà nei prossimi giorni. Il portiere del Milan non usa mezze misure: «Esci sempre sconfitto da questo stadio ma a tutti i livelli. Quando ci sono da prendere decisioni cinquanta e cinquanta, difficilmente vieni premiato. Ho detto che il rigore per il fallo di mano, bisogna capire i criteri, quando è mani e no. Secondo me è netto. Se non ce lo danno pazienza. Non possiamo fare niente di più».

Reina tira in ballo il VAR, chiedendo uniformità nell’utilizzo: «La gestione della gara penso sia stata diversa da come avrebbe dovuto essere. Anche su Romagnoli e Mandzukic poteva chiamare il VAR, sono episodi plateali poi è un peccato perché rimane l’amaro in bocca. Preferisco parlare della prestazione positiva della squadra».

