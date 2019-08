Milan, svolta Correa: l’Atletico ad un passo da Rodrigo

Milan, l’imminente arrivo di Rodrigo dal Valencia libera il passaggio di Angel Correa al Milan: nei prossimi giorni Boban e Maldini a Madrid

Buone notizie per il Milan all’indomani della tremenda sconfitta alla prima giornata di campionato contro l’Udinese: Stando a quanto riferito da AS infatti oggi colchoneros e Valencia hanno raggiunto il fatidico accordo per Rodrigo del Valencia che nelle prossime 48 ore porterà il talento spagnolo alla corte di Diego Simeone che, poi, nelle ore successive si priverà di Angel Correa diretto in rossonero.

Stando a quanto trapela da Casa Milan, rossoneri e spagnoli sarebbero vicino ad un accordo sulla base di 40 milioni di euro più il 30% della futura rivendita di Angel Correa che dunque passerà in rossonero entro la fine del calciomercato. Nei prossimi giorni Boban e Maldini, che hanno già raggiunto l’accordo con il giocatore, voleranno per la volta di Madrid dove incontreranno i vertici dell’Atletico.