Milan, Theo Hernandez: «Ecco perché ho scelto il numero 19»

Il neo acquisto del Milan, Theo Hernandez, ha rilasciato alcune dichiarazioni anche riguardanti la scelta del 19 come numero di maglia

Ospite ai microfoni di SportMediaset, il neo acquisto del Milan, Theo Hernandez, ha rilasciato qualche dichiarazione sulla sua nuova avventura in rossonero.

Ecco le sue parole anche sulla scelta del 19 come numero di maglia: «Il Milan è un club molto importante con grandi giocatori e grande qualità, sono arrivato qui per imparare e fare felici i tifosi. Perché la maglia numero 19? E’ il numero anche di mio fratello, mi piace e per questo l’ho scelto».