Milan-Torino streaming e probabili formazioni: dove vederla

Milan-Torino streaming e probabili formazioni: dove vedere il match valido per la 15ª giornata della Serie A 2018/2019

Milan-Torino è il posticipo del 15° turno della Serie A 2018/2019. Squadre in campo al ‘Meazza’ di Milano domenica 9 dicembre alle ore 20,30; a San Siro va in scena una sfida dal sapore europeo: rossoneri di Gattuso in zona Champions con 25 punti, granata con vista Europa League a 21. Entrambe le squadre vivono momenti positivi: Milan reduce dalla vittoria in rimonta sul Parma, Toro proveniente dal successo in campionato sul Genoa e dal passaggio del turno in Coppa Italia ai danni del Sudtirol. Tre punti importanti in palio per il prosieguo del campionato: rossoneri per rimanere in zona Champions, Toro per difendere la sesta posizione valida per l’Europa League.

Milan-Torino sarà trasmessa in diretta tv esclusiva sui canali Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box) e – anche in pay per view – su Sky Sport canale 251. La gara sarà disponibile in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile direttamente tramite l’app Sky Go e – per chi avesse sottoscritto l’abbonamento – su NOW TV (su dispositivi mobili, ma anche su smart tv tramite NOW TV Smart Stick). Sarà inoltre possibile seguire la gara in diretta radio sulle frequenze di Rai Radio 1 e in diretta testuale direttamente sul nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio

Milan-Torino

Competizione: Serie A 2018/2019

Quando: domenica 9 dicembre 2018

Fischio d’inizio: ore 20,30

Dove vederla in streaming: Sky Sport Serie A – NOW TV – Sky Go

Stadio: Giuseppe Meazza (Milano)

Arbitro: Daniele Orsato (sez. Schio)

Milan-Torino probabili formazioni

MILAN – Gattuso, alle prese con i tanti infortuni stagionali, ritrova Higuain dopo la squalifica di due turni. L’argentino, nonostante alcuni problemi alla schiena, è pronto a guidare l’attacco rossonero in coppia con Cutrone. Milan verso il 4-4-2: davanti alla porta difesa da Gianluigi Donnarumma, in linea di difesa sono pronti Abata, Zapata, Rodriguez e Calabria; a centrocampo ecco Suso, Bakayoko, Kessie e Calhanoglu (favorito su Laxalt). In attacco, assieme Cutrone, torna l’esperienza di Higuain.

TORINO – Mazzarri ha tutti i giocatori a disposizione e deve sciogliere solo un paio di dubbi: Djidji è favorito su Moretti da centrale di difesa, mentre Baselli dovrebbe spuntarla su Soriano nel ruolo di trequartista. Granata schierati probabilmente così col 3-4-1-2: Sirigu in porta, Izzo, N’Koulou e Djidji in linea di difesa; a centrocampo ecco De Silvstri, Meitè, Rincon e Ansaldi. Baselli trequartista a supportare la coppia d’attacco Iago Falque-Belotti.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-4-2):Donnarumma G.; Abate, Zapata, R. Rodríguez, Calabria; Suso, Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Higuain, Cutrone.

PROBABILE FORMAZIONE TORINO (3-4-1-2):Sirigu; Izzo, N’Koulou, Djidji; De Silvestri, Meitè, Rincon, Ansaldi; Baselli; Iago Falque, Belotti.

Leggi anche: LA GUIDA TV: TUTTE LE PARTITE IN PROGRAMMA