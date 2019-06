Milan, viavai di procuratori in sede: da Simic a Suso passando per Cutrone

Nella giornata di ieri a Casa Milan, presenti Maldini e Massara, sono giunti diversi procuratori: ecco di cosa si è parlato

Viavai di procuratori ieri a Casa Milan in presenza di Paolo Maldini e Frederic Massara, mentre Boban e Gazidis sono volati a Londra per parlare con Gordon Singer (Elliott), tre gli agenti FIFA giunti in via Aldo Rossi: per primo Martinovic, agente di Simic con il quale si è discusso della possibilità di un nuovo prestito per il suo assistito; il secondo è stato Donato Orgnoni, preocuratore di Cutrone, che pur senza rilasciare dichiarazioni avrebbe confermato alla dirigenza milanista la volontà di Patrick di restare in rossonero anche nella prossima stagione.

Lucci a Casa Milan: terzo incontro in una settimana

L’ultimo, e rinomato, nome apparso sull’agenda di Maldini e Massara è quello di Alessandro Lucci, agente dei due rossoneri Calabria e Suso. Destini diversi per i due assistiti di Lucci con il terzino che sembra star definendo insieme alla dirigenza milanista un rinnovo di contratto con adeguamento mentre per l’esterno spagnolo la possibilità di un ritocco all’ingaggio sembra essere sempre più difficile.