MLS, bambino impaurito nel pre-partita: lo tranquillizza Ibra – VIDEO

MLS, l’Ibrahimovic che non ti aspetti: un bambino è impaurito nel tunnel prima di entrare in campo e lo svedese lo calma – VIDEO

Uno Zlatan Ibrahimovic che non ci saremmo mai aspettati. Il campione svedese, prima di un match con in suoi Los Angeles Galaxy, è nel tunnel e tiene per la mano, come di consueto, un bambino per l’entrata in campo. Ibra però vede che la mascotte è un po’ impaurita.

Con la sua solita spavalderia, l’ex di Juve, Milan e Inter gli dice di non temere, e non essere nervoso: «Impossibile, sei con me adesso». Zlatan poi dà anche un insegnamento di vita al piccolo accompagnatore: «Pensa solo a goderti il momento».