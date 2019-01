La Juventus punta il mirino Mohanad Ali. Il giocatore si è messo in evidenza in Coppa d’Asia: martedì l’incontro

La Juventus pensa al futuro. Il club bianconero ha messo gli occhi su Mohanad Ali Kadhim Al-Shammari, noto come Mohanad Ali. L’attaccante classe 2000 si sta mettendo in evidenza in Coppa d’Asia con il suo Iraq e la Juventus vorrebbe giocare d’anticipo, bloccandolo subito. Secondo La Gazzetta dello Sport infatti, la Juve segue il giovane talento: scout bianconeri stregati dall’attaccante classe 2000 dell’Al-Shorta tanto da volerlo bloccare subito.

La Juve vuole giocare d’anticipo e nella giornata di martedì incontrerà gli agenti del ragazzo. Subito un gol decisivo contro il Vietnam, poi il replay contro lo Yemen. La Juve ha messo gli occhi sul giovane talento iracheno e ora vuole mettere le mani sul talentino classe 2000, il cui contratto scadrà la prossima estate. Martedì giornata chiave per il futuro del giovane calciatore che può diventare di proprietà dell’Al-Shorta. Il calciatore si è già ritagliato un ruolo di primo piano anche nella nazionale maggiore (15 presenze e 8 reti) e presto potrebbe sbarcare in Italia. La Juve, che segue altri giovani talenti classe 2000 come ad esempio Tonali e Szoboszlai del Salisburgo, pensa anche al giovane Mohanad Ali.